Sp. Braga-Sporting, 1-1: duelo em 5 factos

0,1

52

10

5%

24

Sp. Braga e Sporting empataram este domingo (), em jogo a contar para a quarta jornada da Liga Betclic, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.O Sporting foi para o intervalo a vencer com um (belo) golo de Pedro Gonçalves no único remate enquadrado (em três tentativas) que fez na primeira metade, fase em que criou apenas 0.1 Golos Esperados (xG).Fala-se no futebol vertical do Sporting 23/24 mas foi o Braga a somar 52 passes progressivos (que encurtam a distância para a baliza em pelo menos 25%), mais 7 que os leões.Coates respondeu (mais uma vez) a quem questiona se o capitão ainda aí estará para as curvas: venceu 10 dos 12 duelos que travou, somou 6 cortes e terminou com 13 ações defensivas, o máximo do jogo.O livre de Álvaro Djaló tinha apenas 5% de probabilidade de golo (0.05 xG) mas o jovem extremo fez o golaço improvável que fechou o marcador.Os leões terminaram o jogo com 24 ações na área, o dobro das conseguidas pelo Braga mas fazendo apenas 5 remates. O Sporting não rematava tão pouco num jogo da Liga desde Agosto de 2021 numa vitória por 2-1 obtida… na Pedreira.