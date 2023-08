Sporting-Famalicão, 1-0: duelo em 5 factos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting derrotou o Famalicão por 1-0, em jogo da 3.ª jornada da Liga Betclic e na qual estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Gyökeres não marcou mas foi um "moinho de famalicenses" durante todo o jogo, disputando 28 duelos e vencendo 14. Incansável.Foi Luiz Júnior que manteve o Famalicão em jogo até final. O guardião fez apenas 5 defesas, mas a dificuldade das mesmas correspondeu a dois "golos certos" (1.9) esperados a favor do Sporting.Paulinho não só voltou a decidir o jogo como chamou a si cerca de um terço dos disparos leoninos, ao efetuar 3 e oferecer 2 passes para finalização. Ao todo o Sporting fez 14 tentativas de remate.O Famalicão tentou o empate na fase final mas com fraca acutilância. Os minhotos enquadraram um único remate, já na segunda parte, num total de 7 tentativas (0.4 golos esperados). Ao intervalo tinham apenas um disparo.Num jogo com muitos duelos, ainda não se viu o tal Hjulmand "agressivo". O dinamarquês somou uma única ação defensiva (desarme) nos 84 minutos em campo.