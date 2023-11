Sporting-Raków, 2-0: O duelo em 5 factos

O Sporting venceu na receção ao Raków, por 2-1, num jogo a contar para a 4.ª jornada do Grupo D da Liga Europa. A GoalPoint retirou muitos dados interessantes e decidiu destacar estes cinco:Jogo de desacerto leonino no remate, a explicar o marcador tangencial. O Sporting tentou 19 disparos às redes de Kovacevic, mas o bósnio só viu seis chegarem à sua baliza. Ainda assim, a turma de Amorim devia ter chegado aos três golos (2,6 Golos Esperados)Daniel Bragança e Francisco Trincão foram os que mais tentaram o remate (quatro cada) e provavelmente os que mais mereciam ter deixado o nome na ficha de marcadores. Bragança ganhou ainda 11 duelos individuais, o máximo do jogoPedro Gonçalves resolveu cedo e cedo saiu, para descanso pré-dérbi. Nem o posicionamento mais recuado impediu Pote de somar cinco ações para remate: dois disparos (convertidos) e mais três passes para finalização. Ninguém somou mais, apesar de o ‘8’ ter saído aos 56 minutosPaulinho fazia (31) anos, mas os colegas pareceram pouco interessados em oferecer-lhe uma ‘prenda’. Nove foi exatamente o número de passes recebidos pelo avançado durante toda a partida. Ainda assim foi o terceiro leão mais rematador, com três disparosEdwards não soltou o ‘Maradona’, mas nota-se a confiança do momento atual. O inglês somou um total de 191 metros de progressão no total das conduções tentadas, seis delas progressivas (ou seja a encurtar em pelo menos 25% a distância para a baliza polaca)