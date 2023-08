Sporting-Vizela, 3-2: duelo em 5 factos

O Sporting venceu o Vizelae estes são alguns dos dados que se destacam do jogo, numa análise da GolPoint.O total de passes progressivos (passes que encurtam em 25% ou mais a distância para a baliza contrária) recebidos pelo "furacão" Gyökeres. Nunca um jogador do Sporting tinha recebido tantos num só jogo, na era Amorim.O total de golos esperados (xG) desperdiçados por Pote, o jogador mais rematador da partida embora desinspirado: em sete disparos apenas enquadrou dois.As perdas de posse do Sporting já no seu terço defensivo, menos duas que o Vizela. Os leões perderam apenas quatro posses em zona de risco na primeira parte para… 14 na segunda.O somatório de ações defensivas dos vizelenses Samu (10), Rafael Bustamante (15), Bruno Wilson (17) e Tomás Silva (14) em Alvalade. Os últimos dois já jogaram de leão ao peito.O total de ações com bola criadas pelo Sporting já dentro da área minhota. Nunca o Sporting tinha ultrapassado sequer as cinquenta, sob o comando de Rúben Amorim.