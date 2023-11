V. Guimarães-FC Porto, 1-2: duelo em 5 factos

O FC Porto venceu o V. Guimarães, por, num jogo a contar para a 11.ª jornada da Liga Betclic. A GoalPoint retirou muitos dados interessantes e decidiu destacar estes cinco:O FC Porto sentiu grandes dificuldades na primeira parte, face ao ímpeto vimaranense, ao ponto de ter chegado ao descanso com apenas dois desarmes. Os dragões terminaram a partida com 11.Repete-se o número. Esta época o dragão completa 11 dribles por jogo, mas nesta partida concluiu apenas dois em 13 tentativas. O ‘feito’ foi repartido entre Francisco Conceição e João Mário.O dragão pode ter tido dificuldade em desarmar, mas compensou na antecipação, nomeadamente nas interceções. O FC Porto somou dez, batendo por um o seu máximo na Liga em curso (onde segue com uma média de 6,2 por jogo).Diogo Costa esteve felino, em especial no primeiro tempo, sendo apenas batido numa recarga a um penálti que travou. O guardião fez, ao todo, sete defesas que valeram 2,2 golos ‘certos’ evitados (defesas – xSaves). Decisivo.Quando falamos de David Carmo, costumamos referir os muitos amarelos que vê, mas desta feita o destaque vai para o seu sucesso nos duelos aéreos defensivos. Nos sete em que participou, ganhou seis, máximo do jogo.