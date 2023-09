Vizela-Benfica, 1-2: O duelo em 5 factos

24

O Benfica derrotou o Vizela, por, na 5.ª jornada da Liga Betclic, e estes foram alguns dos dados que se destacam da partida, numa análise da GoalPoint.Primeira parte de domínio benfiquista, com 2 golos em 9 remates e 73% de posse. As águias atingiram o intervalo com 24 ações na área do Vizela, que somou apenas duas na dos encarnados.O Vizela chegou ao intervalo com 5 remates, nenhum enquadrado. Os minhotos mostraram outra face na segunda parte, terminando com 13 disparos e 2 golos esperados (1.5 xG, contra 1.9 do Benfica).Tiki-taka à moda de Schmidt. O Benfica somou 630 passes certos em Vizela, ultrapassando em 78 entregas o anterior máximo da Liga 2023/24… que já era seu.Rafa não marcou mas assistiu, voltando a ser decisivo. O avançado já leva 6 ações para golo em 5 jornadas (3 golos e outras tantas assistências). Em Vizela terminou com 4 passes para finalização, o máximo da partida.João Neves não foi eleito o MVP oficial mas foi escolhido como o 'herói do público' com justiça. O médio venceu nada menos do que 14 dos 21 duelos que disputou.