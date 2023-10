Vizela-FC Porto, 0-2: o duelo em 5 factos

7

O FC Porto venceu em Vizela por 2-0 , numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.Os dragões voltaram a mostrar-se distantes da apetência pela pressão alta que os notabilizou no passado, sob o comando de Conceição. O FC Porto somou apenas sete ações defensivas no meio-campo minhoto.O dragão venceu, foi sempre melhor, mas nem tudo foram facilidades. O número de duelos individuais ganhos pelas duas equipas é disso prova, com o FC Porto a vencer 52, contra 64 a favor dos anfitriões.O Vizela quase não importunou Diogo Costa e esse facto fica bem patente na ineficácia de remate. Pela primeira vez esta temporada, os minhotos enquadraram apenas um disparo, e feito de fora da área.A jogar como lateral-esquerdo, João Mário viu-se em trabalhos com Tomás Silva. O defesa-direito vizelense ganhou todos os duelos individuais (7) que disputou com o portista.Após o hat trick na Liga dos Campeões, Evanilson voltou a estar em destaque em Vizela. O brasileiro sofreu seis faltas, terceiro valor mais alto num jogo desta Liga, uma delas que deu o penálti que os portistas converteram no primeiro golo do jogo.