A nova acusação contra Rui Pinto em 7 pontos

O Ministério Público acusou Rui Pinto de um total de 377 crimes informáticos no processo nascido de uma certidão retirada do caso Football Leaks, cuja sentença foi adiada esta semana devido à possibilidade de o hacker ser abrangido pela amnistia que poderá será concedida por causa da visita do Papa a Portugal. Cometidos entre 2016 e 2019, os crimes de acesso ilegítimo qualificado, violação de correspondência e dano informático abrangem entidades ligadas ao futebol, a organismos do Estado, escritórios de advogados e empresas privadas. Estes são os pontos principais de um processo que esteve parado vários anos devido ao que a procuradora do Ministério Público titular do caso classificou como "falta de ímpeto" por parte da Polícia Judiciária.