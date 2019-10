A teia de Rui Pinto: o que revela o exame forense da PJ aos discos rígidos do hacker

O exame forense da Polícia Judiciária aos discos rígidos de Rui Pinto, a que a SÁBADO teve acesso, revelam que os clubes de futebol foram o grande alvo (com 141 caixas de email). O Benfica foi quem sofreu mais com o ataque informático do hacker (43), seguido do Atlético Madrid (com 19 caixas de email acedidas) e do FC Porto (12).