Advogado diz que Aníbal Pinto "merecia uma medalha" por ter "recusado 1 milhão para identificar Rui Pinto"

Decorreu hoje, no Campus de Justiça, em Lisboa, o segundo dia das alegações finais do processo 'Football Leaks'. Sete anos depois dos acontecimentos e dois anos e quatro meses após iniciar-se o julgamento, irá finalmente decidir-se se Rui Pinto é culpado dos 90 crimes de que é acusado, entre os quais um de tentativa de extorsão à Doyen, crime do qual o advogado Aníbal Pinto também é acusado. Nélio Lucas, antigo representante da Doyen e que acusa Rui Pinto de o tentar extorquir, assistiu à sessão. No banco dos réus estiveram Aníbal Pinto e Rui Pinto.João Azevedo, advogado de Aníbal Pinto, disse que o mesmo "merecia uma medalha" por ter "recusado um milhão de euros para identificar Rui Pinto", garantindo que este não cometeu o crime de extorsão na forma tentada, do qual é acusado. "Cumpriu religiosamente o estatuto da Ordem dos Advogados. Recusou um milhão de euros para identificar o arguido [Rui Pinto]. Defendeu os interesses do cliente. Nélio Lucas [Doyen] nunca tinha falado com ele e a brincar oferece-lhe um milhão de euros? O Dr. Aníbal não sabia que o encontro era uma emboscada e que estava a ser observado pela Polícia Judiciária", alegou, frisando que Aníbal Pinto "é um advogado com A grande".Já Rita Castanheira Neves, advogada da Ordem dos Advogados e assistente no processo 'Football Leaks', considera que Rui Pinto deve um pedido de desculpas por ter "invadido as caixas de correio dos advogados", acusando-o de superioridade moral e sobranceria. "Estava no sofá a assistir ao desenrolar da vida profissional de um advogado. Decidiu fazer a sua própria justiça com as próprias mãos, através de ataques informáticos. Ninguém é a favor da corrupção, mas não é isso que está em causa", sublinhou. "O que está em causa é como Rui Pinto obteve a informação. Os advogados mereciam um pedido de desculpa sincero", disse."Não há quem seja a favor da corrupção, mas se permitirmos que a justiça seja feita pelas próprias mãos, a justiça vacila. Qual seria o critério? Valeria arrancar olhos à pessoa que estava a assaltar? Não são, com todo o respeito, os Ruis Pintos e suas testemunhas que se interessam pelo combate à corrupção e pelos problemas do mundo", atirou a representante da Ordem, que falou ainda sobre o facto de existirem documentos de outros processos que foram tornados públicos devido aos acessos conseguidos por Rui Pinto: "É uma vergonha. Será este o futuro da justiça em Portugal?"Recorde-se que o Ministério Público tinha pedido a condenação de Rui Pinto e Aníbal Pinto. Em relação ao pirata informático, o MP pediu pena de prisão devido aos restantes crimes de que é arguido, sendo apenas absolvido do crime de sabotagem informática. Por sua vez, a Doyen espera que seja condenado a prisão efetiva de 4 a 6 anos. A advogada do Sporting, Susana Cardoso, pediu também a condenação de Rui Pinto, mas não concordou com o Ministério Público sobre a absolvição do crime de sabotagem informática.