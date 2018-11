Arsenal confirma veracidade de documentos sobre a Superliga Europeia

Raul Sanllehi, CEO do Arsenal, assegurou esta sexta-feira que os gunners encetaram negociações para entrar na Superliga Europeia, confirmando desta forma a veracidade dos documentos revelados pelo Football Leaks no início do mês. Ainda assim, Sanllehi esclarece que o documento apresentado se tratava apenas de um rascunho e que não tinha sido assinado por nenhuma das partes envolvidas (no mesmo surgiam os nomes de onze clubes, que seriam os fundadores da competição)."Temos de ter a certeza de que o Arsenal está sempre na linha da frente de algo que possa acontecer no futuro. Temos pelo menos de estar a par e decidir de uma forma responsável se essa é a direção que queremos assumir. Temos de estar lá. Não sucederá num futuro próximo, pois temos um acordo com a UEFA, mas não sei o que futuro trará", admitiu o líder dos gunners, em declarações citadas pelo 'Daily Mail'."A forma como foi explicado dá a entender que estávamos a fazer algo secreto, mas não era nada disso. Só houve algo de errado nisto tudo: o terem utilizado a expressão 'o Arsenal assinou o documento'. Nele está o nome do Arsenal, mas também o do Barcelona, mas não há qualquer assinatura e posso garantir isso, pois tratava-se de um rascunho. É um documento real, não o posso negar, mas posso garantir que nunca o vi na minha vida", disse.Lembre-se que o documento em causa se tratava de um email enviado a Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, onde estava expresso que o projeto da Superliga está em marcha com um "acordo preliminar". Esse suposto entendimento seria assinado pelos presidentes de 11 clubes europeus para a concretização da prova em 2021: Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, PSG, Juventus, AC Milan e ainda Bayern Munique. A estes acrescem cinco convidados, o Atlético Madrid, Marselha, Inter Milão, Roma e Dortmund.