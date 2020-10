Bruno de Carvalho: «Perante o que Rui Pinto descobriu, que haja muitos no banco dos réus»

À saída do tribunal, onde foi ouvido esta quinta-feira na 13.ª sessão do julgamento do processo Football Leaks, Bruno de Carvalho, admitiu esperar "que haja muita gente que, perante o que ele descobriu, se sente no banco dos réus".





"Tudo isto veio demonstrar muita coisa. Fui dizendo, ao longo de cinco anos e meio, muita coisa e acho que o Football Leaks veio materializar isso em termos documentais. Eu acho que o Football Leaks sedimentou uma série de informação", afirmou sublinhando, ainda assiml que "os fins não justificam os meios"."Rui Pinto deveria ser ilibado? O tribunal tem de fazer um trabalho… o que apurou foi demasiado grave e importante, não só para Portugal. Há que ver a complexidade da informação que deu. Não sou investigador, não sou polícia, espero que muita gente, perante o que ele descobriu, se sente no banco dos réus. Espero ver muita gente e muitas instituições…"Em relação à divulgação de informação do Sporting, durante a sua presidência no Sporting, Bruno de Carvalho falou em "duas questões". "Primeiro, houve uma série de informação que saiu do Sporting. Mas o que saiu do Sporting, após a minha saída, sobre os salários dos jogadores, é muito mais grave para a honra do clube, porque o colocou em desvantagem perante os rivais. Não vejo qualquer processo, se calhar não foi um processo externo que deu essa informação à imprensa", atirou.