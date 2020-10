Bruno de Carvalho vai desistir da queixa contra Rui Pinto: «Temos que lhe tirar o chapéu»

Bruno de Carvalho anunciou esta quinta-feira em tribunal que vai desistir da queixa contra Rui Pinto: "Temos que lhe tirar o chapéu", afirmou. O ex-presidente do Sporting sublinhou ainda que o Football Leaks teve "um papel muitíssimo positivo na moralização, interesse público e verdade desportiva".





"Teremos que ver como acabam os processos em curso e espero dizer, daqui a alguns anos, altamente normalizador", referiu antes de dizer ao advogado de Rui Pinto, Teixeira da Mota, que vai desistir da queixa que fez contra Rui Pinto aquando dos alegados ataques ao Sporting, por violação de correspondência, a título pessoal. As queixas feitas pelo Sporting, e que configuram outros crimes no processo, mantêm-se.O antigo dirigente dos leões está a ser ouvido na 13.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do Football Leaks, no qual o hacker está a ser julgado por 90 crimes, entre os quais acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. À entrada do tribunal e questionado pela CMTV se Rui Pinto era criminoso ou denunciante, antes do ex-dirigente leonino entrar em tribunal, Bruno de Carvalho foi peremptório: "Claramente denunciante!", respondeu.