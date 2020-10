"Claramente denunciante": Bruno de Carvalho descarta título de "criminoso" sobre Rui Pinto

Decorre esta quinta feira a 13.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do Football Leaks, no qual o hacker está a ser julgado por 90 crimes, entre os quais acesso ilegítimo, acesso indevido, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão. Esta manhã já está a ser ouvido como testemunha Bruno de Carvalho, na altura dos factos presidente do Sporting.





À entrada do tribunal e questionado pela CMTV se Rui Pinto era criminoso ou denunciante, antes do ex-dirigente leonino entrar em tribunal, Bruno de Carvalho foi peremptório: "Claramente denunciante!", respondeu."Agora tenho que entrar calmo, dizer tudo aquilo que acho relevante para o processo e responder às perguntas. Isto é uma dança a dois, só posso responder o que me perguntarem", afirmou, garantindo ainda: "Não me sinto invadido, nada, nada. Felizmente não tínhamos nada a esconder".