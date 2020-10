Emails do Benfica vão ser destruídos

O Correio da Manhã avança este domingo que os ficheiros de Rui Pinto, apreendidos na Hungria quando foi preso, vão ser destruídos. Para já a primeira ordem de destruição diz respeito aos cinco processos que já foram suspensos. Aí, já estão parte dos emails do Benfica que foram enviados para Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto. Idêntica ordem de destruição será dada no processo onde o Benfica é alvo de investigação.