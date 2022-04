Football Leaks: Rui Pinto vai falar em tribunal a 13 de maio

O advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, confirmou hoje que o seu cliente vai falar em tribunal a 13 de maio, no âmbito do processo Football Leaks.O julgamento retomou esta sexta-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, após uma paragem de quase dez meses e nesta 46.ª sessão estava prevista a inquirição das duas últimas testemunhas de defesa do pirata informático por videoconferência, mas as mesmas estavam incontactáveis.Para dia 22 está agendada nova sessão, estando marcada a acareação de dois inspetores da Polícia Judiciária. Seguem-se depois novas sessões a 13 maio e 16, 23 e 26 do mesmo mês maio, para declarações e alegações."[Rui Pinto] Está bem. Psicologicamente, está bem. Disponível para responder. Precisa de ter acesso a toda a prova. Já prescindimos das testemunhas de hoje, tinham alguma relevância, ligadas à Doyen. Prescindimos porque não queremos atrasar o julgamento", afirmou o advogado à saída do tribunalRui Pinto, de 32 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 7 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.