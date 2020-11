Football Leaks: sessão adiada por caso positivo de covid-19

A 27.ª sessão do julgamento do Football Leaks foi esta quarta-feira interrompida pouco depois do seu início e está adiada durante os próximos 14 dias.





Pouco depois do início da sessão, em que o advogado Pedro Henriques, antigo colaborador de Nélio Lucas na Doyen, estava a ser ouvido, a juíza Ana Paula Conceição recebeu uma notificação, confirmando o caso positivo ao novo coronavírus de uma pessoa próxima, a mãe.O julgamento de Rui Pinto está assim suspenso por 14 dias. No entanto com a aproximação do final do ano o mais provável é que as sessão do julgamento só sejam retomadas em 2021.