Football Leaks: Sociedade PMLJ diz ter caído em esquema de phishing

Terá sido através de um esquema de phishing que a sociedade PMLJ, cujos advogados tinham contratos relacionados com alguns negócios do futebol, terá caído na rede do Football Leaks, processo que está a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa, com Rui Pinto a ser acusado de 90 crimes.





Segundo o referido na sessão desta quinta-feira, o arguido acedeu a informação pessoal de advogados e clientes, através de um esquema de phishing. A advogada Paula Martinho da Silva diz ter recebido um e-mail suspeito no dia 23 de outubro de 2018 e enviado o mesmo para o helpdesk para verificação.No entanto, o técnico de informática Luís Fernandes terá caído no esquema e acabou por inserir a password de administrador do sistema, que seria algo do género: Benfica001#, "Pode-me estar a falhar algum caracter", disse o técnico."Enviar para os serviços de informática um mail suspeito é uma prática que faço há anos e ainda hoje o faço. Sempre que me suscitam dúvidas envio para confirmação do serviço de informática. Para mim é intuitivo. Também por causa das minhas funções profissionais estou muito atenta a estas questões", afirmou a advogada, que integra o departamento de propriedade inteletual e que utilizava o e-mail da PMLJ para motivos profissionais e pessoais "Só tenho e-mail pessoal há 2 ou 3 meses"Paula Martinho da Silva teve toda a sua caixa de correio copiada por Rui Pinto. "O meu marido que é meu colega, não sabe a minha password", afirmou."Em termos pessoais foi avassalador. Quando penso no que aconteceu no meu caso pessoal, foi muito difícil para mim enfrentar esta situação, porque uma coisa já de si muito complicada é assaltarem-nos a casa. Neste caso levaram as minhas coisas, de terceiros, meus clientes, que estão à minha guarda e em que existe uma relação de extrema confiança entre mim e os meus clientes que me confiaram dados. Foi muito difícil tornar-me de repente vulnerável e informar os clientes que isso tinha acontecido, que tinha havido um acesso ilegítimo e tinham acedido à minha caixa de correio", referiu ainda Paula Martinho da Silva.