Inspetor da PJ diz que colaboração de Rui Pinto terá de ir além da abertura dos discos

12h16 - A defesa de Rui Pinto perguntou ao inspetor se a PJ tinha tido acesso às contas bancárias do arguido. "Sim, não só do arguido como da família. Não verificámos nada de anormal nas contas portuguesas ou da Hungria."





Advogada também quis saber sobre os leilões de antiguidades em que o arguido teria participado. "Nos anexos de uma pen vimos que havia uma lista de livros da 2.ª Guerra Mundial, com valores de compras e vendas, mas não eram valores expressivos." Seria essa a fonte de rendimento do arguido?, inquiriu a advogada. "Se era o arguido devia viver muito mal, mas não encontrámos mais nenhuma fonte de rendimento", respondeu o inspetor.Em relação à colaboração de Rui Pinto com a PJ, a defesa perguntou se foi explicado ao arguido durante o interrogatório que o conteúdo dos discos não seria única e exclusivamente utilizado contra ele. "Acho que em momento algum lhe foi dito dessa forma."Mas já se abordava o tema da colaboração?, inquiriu a advogada. "Sim, mas como a questão da autoincriminação não era ultrapasada, fechava-se o tema".A advogada quis saber se o arguido não tivesse colaborado, qual seria o tempo previsto para a PJ entrar nos discos. "Não sei, pedia levar muitos anos, mas o que era impossível há cinco anos hoje já se consegue fazer, por isso não posso dizer com exatidão."A defesa perguntou também se a colaboração do arguido vai para além da abertura dos discos. "Sim, terá de ir para além disso, temos condições para ir para além disso", respondeu o inspetor.Uma das juízas quis saber se a PJ investigou as fontes de rendimento do arguido em termos de moeda digital. "Não encontrámos nada, mas isso não é uma investigação fácil", respondeu José Miguel Amador. Mas a juíza contrapôs dizendo que "este perfil de pessoa é normal ter este tipo de fundos". "Calculo que sim", concordou o homem da PJ. O inspetor voltou a referir que o arguido não revela qualquer sinal de riqueza, referindo-se mesmo à casa onde Rui Pinto vivia na Hungria. "Não era o bairro mais fino de Budapeste, até tinha zonas pouco recomedáveis."Aconteceu também esta manhã a inquirição da defesa de Aníbal Pinto, em que no advogado Aníbal Fernandes fez várias perguntas relativas ao encontro - na A5, com a Doyen - que alegadamente incrimina o seu cliente. O inspetor garantiu que nem o encontro nem o local onde ia acontecer foi sugerido pela PJ. "Não sei de que parte nasceu a ideia do encontro".Terminou o depoimento do inspetor José Miguel Amador; na parte da tarde será ouvido outro inspetor da PJ, José Luís de São Bento.9h17 - Esta manhã vai continuar a ser ouvido o inspetor da PJ José Miguel Amador.- Rui Pinto arrolou 45 testemunhas, entre as quais o ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho, o treinador do Benfica, Jorge Jesus, a ex-eurodeputada Ana Gomes, o diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, e Edward Snowden, que em 2013 denunciou informações confidenciais e programas ilegais de espionagem dos Estados Unidos.- O arguido, que também é responsável pelo processo Luanda Leaks, está em liberdade desde 7 de agosto, por decisão da presidente do coletivo de juízes responsável pelo julgamento, Margarida Alves, encontrando-se inserido no programa de proteção de testemunhas, em local não revelado e sob proteção policial.- Rui Pinto, de 31 anos, assumiu ser o criador do Football Leaks e, sob o pseudónimo 'John', ter divulgado informações que terá obtido de forma ilícita a partir de Budapeste, onde foi detido em 16 de janeiro de 2019.- Rui Pinto, criador da plataforma eletrónica Football Leaks, através da qual divulgou milhares de documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal cometidos em diversos países, é acusado de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda pelos crimes de sabotagem informática à SAD do Sporting e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen, pelos quais começa a responder no Tribunal Central Criminal de Lisboa.- Bom dia, vamos acompanhar a oitava sessão do julgamento de Rui Pinto, que decorre no Campus de Justiça, em Lisboa.