Jorge Jesus e Bruno de Carvalho entre as testemunhas chamadas por Rui Pinto

Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, é uma das testemunhas arroladas pela defesa de Rui Pinto para o julgamento do processo Doyen, no qual o hacker responde por 90 crimes. Entre as 45 testemunhas estão, por exemplo, Edward Snowden, denunciante norte-americano, Jorge Jesus, treinador do Benfica, e Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, revelou o Correio da Manhã.