Julgamento de Rui Pinto recomeçou

O julgamento de Rui Pinto foi ontem retomado, após dois meses e meio de interregno devido à pandemia de Covid-19, com a continuação do depoimento de Ricardo Negrão, antigo diretor informático do escritório de advocacia PLMJ. “Detetámos que tinham sido acedidas de forma indevida várias caixas de correio. Um conjunto de 120 pastas que teriam mais de 10.000 ficheiros”, contou, revelando que alguns desses documentos estariam em segredo de Estado. Não foi apurado, no entanto, se foi Rui Pinto quem acedeu às pastas.