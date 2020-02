Porto recebe manifestação solidária por Rui Pinto no sábado

A cidade do Porto vai receber, no próximo sábado, uma manifestação solidária por Rui Pinto, onde o objetivo dos promotores passa por exigirem o estatuto de denunciante e a suspensão da medida da prisão preventiva. O protesto irá decorrer este sábado, dia 15 de fevereiro, entre as 15 e as 20 horas, em frente ao Tribunal da Relação do Porto.





Sem nenhum grupo ou organização por trás da iniciativa, serão apenas cidadãos individuais a manifestarem-se em nome de Rui Pinto. As autoridades responsáveis, nomeadamente a Polícia Municipal, já recebeu a documentação necessária para a realização do protesto.Segundo os promotores, a manifestação tem como base quatro reivindicações: que o estatuto do Rui Pinto seja alterado de pirata informático para denunciante e colaborador da Justiça; que seja suspensa, com efeito imediato, a medida de prisão preventiva do Rui Pinto; que na libertação do Rui Pinto, lhe seja atribuída proteção policial enquanto as informações por si descobertas estejam a ser investigadas e julgadas; que os ficheiros que o Rui Pinto adquiriu sejam entregues às autoridades europeias e não nacionais.