Procuradora do MP acusa Rui Pinto de "publicar informação de forma seletiva": julgamento entra na fase decisiva

O julgamento do processo Football Leaks, no Juízo Central Criminal de Lista, entra na fase decisiva com três dias reservados para as alegações finais. Sete anos depois dos acontecimentos e cerca de dois anos e quatro meses após começar o julgamento vai finalmente decidir-se se Rui Pinto é culpado dos 90 crimes de que é acusado, entre estes um de tentativa de extorsão à Doyen, crime do qual o advogado Aníbal Pinto também é acusado.As alegações finais começaram esta manhã com o Ministério Público (MP), através da procuradora Marta Viegas, a fazer um resumo dos crimes. Durante o dia, o coletivo de juízes presidido pela magistrada Margarida Alves deve também ouvir as intervenções dos assistentes processuais, entre eles o fundo de investimento Doyen, o Sporting, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a sociedade de advogados PLMJ, entre outras entidades e personalidades.A procuradora do Ministério Público Marta Viegas disse que "Rui Pinto aproveitou os seus conhecimentos informáticos, que adquiriu de forma autodidata, para aceder a sistemas informáticos e servidores, sem autorização" e defendeu que o pirata informático publicou informação "de forma seletiva, com vista à obtenção de vantagem patrimonial".Para a magistrada ficou ainda provado, em julgamento, que o criador do Football Leaks, com o advogado Aníbal Pinto, levou a cabo a tentativa de extorsão ao fundo Doyen, tal como refere a acusação. "Pretendia ter acesso a um acervo grande de informação, não disponível através de fontes abertas. Pensou que as autoridades nunca chegariam a si. Munia-se de especial cautelas. Diz o arguido Rui Pinto que não agiu sozinho, mas não diz com quem. Nem sequer acreditamos que seja verosímil. Não mantém conversações com ninguém. No decurso do julgamento, constata-se que é ele quem tem todas as competências técnicas", referiu a procuradora.Marta Viegas alegou ainda que, quanto ao fundo Doyen, Rui Pinto teve "acesso a vários documentos e divulgou os mesmos no Football Leaks. Contactou a Doyen e Nélio Lucas, onde tentou extorquir uma quantia entre 500 mil e um milhão de euros"."Os factos relativamente à tentativa de extorsão estão plenamente provados". Rui Pinto sabia que o caso estava a ser investigado, mas, sabendo que a sua identificação seria difícil, contacta Aníbal Pinto para o representar nas negociações com Nélio Lucas", referiu a procuradora, defendendo que Aníbal Pinto, que alega que desconhecia o plano de Rui Pinto, "aderiu ao plano com o propósito de tirar vantagem patrimonial". "Torna se evidente que a quantia estava muito acima dos honorários", referiu ainda.A procuradora disse que ficaram provados acessos ilegítimos de Rui Pinto aos servidores do Sporting, da Federação Portuguesa de Futebol, da Procuradoria Geral da República e da sociedade de advogados PLMJ.As alegações finais ficarão completas com as intervenções das defesas de Rui Pinto e de Aníbal Pinto, que deverão reafirmar a contestação às acusações do MP.Recorde-se que Rui Pinto, 34 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR), e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada.Este último crime diz respeito à Doyen e foi o que levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto. O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde agosto de 2020, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.