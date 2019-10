Rui Pinto aponta o dedo à justiça nacional e fala em "marosca à portuguesa"

Rui Pinto recorreu ao Twitter para dar conta da sua contribuição num processo aberto pelo Eurojust que visa investigar crimes de branqueamento de capitais, fraude fiscal, associação criminosa, entre outros.





Num texto publicado na rede social, o 'hacker' português fundador do 'Football Leaks' refere que esse facto foi "deliberadamente ocultado" do processo em que é investigado em Portugal e acabou por apontar o dedo ao procurador José Eduardo Guerra, adjunto do membro nacional de Portugal no Eurojust, falando em... "marosca à portuguesa".