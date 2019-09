Rui Pinto “cansado e ansioso”

William Bourdon, advogado de Rui Pinto, deu uma entrevista à revista alemã ‘Der Spiegel’ onde volta a defender a libertação do ‘hacker’ do Football Leaks, preso preventivamente desde 22 de março.

Sobre o seu cliente, o francês comentou que "é possível detetar-lhe cansaço e ansiedade". Rui Pinto está isolado dos restantes presos e é bem tratado tanto por eles como pelas autoridades. "Os outros detidos não podem vê-lo, mas gritam-lhe palavras de apoio", afirmou Bourdon.

Sem qualquer acusação formalizada, a esperança do advogado passa por pedir a libertação nas próximas semanas. "Se não for notificado, tem de ser libertado", reforça. Acerca dessa hipótese, Bourdon comentou ser "um pessimista ativo", com a certeza de que Rui Pinto nunca seria detido se a mesma situação e as mesmas acusações se verificassem em países como Inglaterra, Alemanha, França ou Itália.