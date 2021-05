Rui Santos elogia Rui Pinto

Rui Santos foi ouvido na 42ª sessão do ‘Football Leaks’. O jornalista criticou a falta de transparência do futebol português, afirmando que “o contributo de Rui Pinto é uma luz ao fundo do túnel para aumentar a transparência do futebol”, realçando que existe “um antes e um depois”.





Ainda na sessão, onde também foi ouvido o professor Paulo Morais, Rui Santos foi várias vezes questionado sobre os limites do interesse público, ressalvando que “tudo o que são revelações à volta do futebol tem interesse público” e que “antes era tudo na base da suposição, agora há provas concretas”.