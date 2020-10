Tiago Fernandes no julgamento: «Nem sabia que o Rui Pinto estava aqui. Um prazer»

Tiago Fernandes marcou presença no Tribunal Central Criminal de Lisboa para testemunhar no processo 'Football Leaks', no qual Rui Pinto é acusado de 90 crimes. O antigo treinador do Sporting gerou um momento de boa disposição na sala do Campus da Justiça pela surpresa em ver naquele espaço... o arguido principal do processo.





"Se dei acesso do meu email ao Rui Pinto? Nem sabia que ele estava hoje aqui. É a primeira vez que o vejo pessoalmente. Um prazer", disse, olhando para o hacker de Vila Nova de Gaia, colocando a sala a rir, inclusivamente o próprio arguido.Também o pai, Manuel Fernandes, testemunhou esta terça-feira, o dia em que Rui Pinto cumpriu o 32º aniversário e até teve direito a bolo. O ex-funcionário do Sporting foi sublinhando ser leigo em matérias de informática e também fez esboçar vários sorrisos entre todos os magistrados. "Sei mais ou menos do que se trata mas nunca dei muita importância a isso do Football Leaks. Eu no Sporting [em 2015] estava no scouting. Isto [do Football Leaks] tem a ver com o Rui Pinto?", interrogou-se o também ex-avançado dos leões. A resposta foi pronta e bem disposta da juíza Margarida Alves: "Nós achamos que sim!"Manuel Fernandes não soube precisar se viu o email profissional devassado por alguém em 2015 até porque "não o usava". "Houve uma fase em que tinha pouco que fazer no Sporting e então aproveitava o tempo. Sempre tive o objetivo de fazer o livro da minha história. O [Jorge] Jesus quis que eu voltasse ao Sporting em 2015. Fui liderar o departamento de scouting. Isso, do Football Leaks, não sei. Eu só via jogos de futebol e referenciava jogadores", explicou a glória leonina, de 69 anos.