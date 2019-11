Portugal vence Sesimbra no fecho do estágio para o Mundial de futebol de praia

A seleção portuguesa de futebol de praia venceu esta quarta-feira por 7-3 o GD Sesimbra, na praia do Ouro, no encerramento do último estágio de preparação para o Mundial de 2019, que se vai disputar no Paraguai.Os golos da seleção portuguesa, orientada por Mário Narciso, foram marcados por Jordan (três), Léo Martins (dois), Von e Madjer. Pela equipa de Sesimbra marcaram Miguel Doutel, João Cabral e Hugo Mafra.A seleção nacional de futebol de praia volta a concentrar-se na sexta-feira e viaja pelas 16h50 para o Paraguai, onde decorrerá o Mundial de 2019, entre 21 de novembro e 1 de dezembro.Portugal está inserido no grupo D, juntamente com as seleções do Brasil -- campeão mundial em título -, Nigéria e Omã.