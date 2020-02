Adeus Sporting, olá Federação: Madjer assume funções de coordenador para o futebol de praia

Oficializado o ponto final na carreira de jogador de futebol de praia, Madjer assume agora funções de coordenador para a modalidade na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciou esta quinta-feira o organismo. "O antigo jogador que, ao longo dos últimos anos, representou o Sporting, vai ser um dos responsáveis pela promoção e desenvolvimento da modalidade em que se notabilizou, passando naturalmente a acompanhar a Seleção Nacional", pode ler-se no site da FPF.





"É com grande honra e sentido de responsabilidade que aceitei o convite do presidente da FPF para assumir estas novas funções. Não posso esconder que sempre foi minha ambição continuar a trabalhar na FPF. Sinto-me em casa, esta é a minha família desde há muitos anos e uma organização onde sempre me senti verdadeiramente acarinhado e valorizado. Também gostaria de agradecer esta oportunidade única e garantir que vou continuar, todos os dias, a dar o meu melhor para Portugal ter ainda mais sucesso e para continuarmos a valorizar o futebol nacional. Quero ainda manifestar profunda gratidão ao Sporting por todos estes anos de carinho, dentro e fora de campo", afirmou Madjer.Já Fernando Gomes, presidente da Federação, sublinhou que o ex-jogador era uma pessoas que sempre quis ver a desempenhar funções na FPF após o fim da sua carreira: "Queremos os melhores profissionais a trabalhar na FPF. Sempre tivemos uma política de recrutamento muito exigente e sabemos bem, pelo percurso que fizemos juntos, que o Madjer nos vai oferecer, nestas novas funções, aquilo que os portugueses se habituaram a ver nele dentro do campo: profissionalismo, rigor, humildade, dedicação e excelência. Pela sua experiência e caraterísticas pessoais, como jogador ou dirigente, e por ser, como se costuma dizer, um "homem da casa", também temos a certeza que a sua exigência e a sua cultura de vitória serão muito importantes para o futuro que queremos construir na FPF. Finalmente, estamos muito satisfeitos por continuarmos uma política de recrutamento dos nossos melhores atletas no pós-carreira. Já o fizemos anteriormente e vamos continuar este caminho de valorização das nossas grandes referências desportivas".