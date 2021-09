André Lourenço quer dar resposta

O rendimento da Seleção Nacional no Mundial de futebol de praia ficou aquém das expectativas, mas isso já está superado. Quem o garante é André Lourenço, que quer dar uma resposta na Superfinal Europeia, que arranca depois de amanhã na Figueira da Foz, com Portugal a defrontar a Ucrânia (dia 9), Suíça (10) e Itália (11), jogos transmitidos pela CM TV. “Estamos motivados e com vontade de fazer melhor relativamente à última vez em que competimos. Felizmente, o futebol de praia dá-nos a oportunidade de dar a volta rapidamente e acreditamos nas nossas capacidades”, referiu, prometendo que o foco de Portugal não muda: “Não é por termos perdido uma competição que a nossa força desaparece.”