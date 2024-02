Bê Martins e os 'quartos' do Mundial: «Depois de passar a fase grupos é complicado»

Portugal defronta amanhã a Bielorrússia, a partir das 19h30, em jogo referente aos quartos-de-final do Mundial de futebol de praia. Na antecâmara da partida, o experiente Bê Martins apela ao trabalho e não considera a Bielorrúsia um adversário acessível."Depois de passar a fase grupos é complicado, todas as equipas mereceram a classificação, fizeram por isso, então acredito que qualquer equipa seria forte", começou por dizer Bê Martins, sublinhando a importância de mamter o foco no trabalho: "Um adversário muito difícil, sabemos que depois de passarmos a fase de grupos não podemos escolher o adversário, uma seleção que vem muito bem, é muito bem treinada. Temos de estar ao nosso melhor nível, concentrados 100% para fazermos um bom jogo e conquistarmos a vitória. Nós aqui temos de estar ao nosso melhor nível, fazer aquilo que temos treinado, o que o mister tem passado para nós e tentar fazer os golos, quando tivermos oportunidade."Por sua vez, o selecionador Mário Narciso concordou com Bê Martins e salientou os pontos fortes do adversário. "Equipa muito forte fisicamente, tecnicamente com dois/três jogadores muito bons e bem treinada, que nós colocará problemas, mas que nós vamos dar a volta à situação", atirou o técnico.Sobre os jogos da fase de grupos, em que Portugal somou duas vitórias frente a México (8-2) e Omã (3-2), e uma derrota com o Brasil (2-3), o treinador não consegue ainda identificar o que há por melhorar."Não sabemos o que há a melhorar, porque não sabemos como o adversário irá abordar o sistema que nós temos implantado. Ontem, a equipa adversária tinha estudado bem a nossa forma de jogar, foi muito difícil implantarmos o 3x1, que é o sistema que nós gostamos mais de jogar, especialmente com uma das quadras", explicou Mário Narciso, frisando: "Penso que demos bem a volta à situação e depois fomos claramente superiores."