Bê Martins entre os três nomeados para Melhor Jogador do Ano

O internacional português Bê Martins está nomeado para Melhor Jogador do Ano de futebol de praia, prémio que será entregue pela Beach Soccer Worldwide.Além do ala luso, de 32 anos, o suíço Noel Ott e o espanhol Chiky Ardil estão também na corrida pelo galardão.A vencedor do prémio será conhecido na Beach Soccer Stars Gala 2022, marcada para 4 de novembro, no Dubai.