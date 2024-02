Bê Martins escolhido pela 'Beach Soccer Worldwide' para a melhor equipa de futebol de praia de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bê Martins foi escolhido pela 'Beach Soccer Worldwide' para a melhor equipa de futebol de praia de 2023, juntamente com Leandro Casapieri (Itália), Ozu Moreira (Japão), Bruno Xavier e Rodriguinho (Brasil). O craque de 34 anos estava também nomeado para melhor jogador do Mundo, tal como o suíço Noël Ott, mas perdeu para Rodriguinho, não conseguindo revalidar o prémio de 2022.

No feminino, a espanhola Andrea Mirón, jogadora de futebol do Famalicão, também esteve entre as três nomeadas, mas o galardão foi entregue à brasileira Adriele Rocha.