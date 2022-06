Belchior não vê a hora de começar a Liga Europeia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Seleção Nacional dá o pontapé de saída na primeira etapa da Liga Europeia de futebol de praia daqui a dois dias e o capitão Belchior não vê a hora de entrar em campo.





“A equipa está com muita vontade e motivada para começar esta etapa. Estamos aqui de corpo e alma para dar tudo por Portugal. Jogar com esta camisola é sempre um orgulho”, referiu o capitão da equipa das quinas, que defronta Estónia (6ª feira), França (sábado) e Suíça (domingo).

Já na Seleção feminina, que prepara os jogos com Rep. Checa (dia 1 de julho), Itália (2) e Espanha (3) a contar para o primeiro torneio de apuramento para o Women’s Euro Beach Soccer League, Mariana Rosa destaca a ambição da equipa. “Queremos fazer melhor do que no ano passado. Estamos a trabalhar para chegar à fase final”, atirou.