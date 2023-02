Belchior troca Seleção Nacional por... reality show

Nuno Belchior, capitão da Seleção Nacional de futebol de praia, entrou ontem no novo reality show da TVI, 'O Triângulo'. Até aqui tudo bem, mas o problema é que, para tal, abandonou a convocatória da equipa das quinas.Atualmente sem clube, o bicampeão mundial por Portugal, de 40 anos, tinha sido inicialmente convocado por Mário Narciso para o estágio de preparação em Sesimbra, tendo em vista a dupla jornada com a Polónia, a 28 fevereiro e 1 de março, que arranca precisamente esta segunda-feira.À entrada para o programa, Belchior assumiu que estava "muito mais nervoso do que se tivesse a jogar qualquer jogo" e que esta é uma experiência que nunca tinha imaginado viver". "O objetivo é acertar na baliza e fazer mais golos do que os adversários", brincou.Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol já anunciou que este foi substituído por Bernardo Lopes, do Sótão. Contactado por, Mário Narciso não comentou o caso. Já a FPF invocou "motivos pessoais" para a decisão do jogador.