Bruno Torres quer renovar título no Mundialito

O Sp. Braga estreia-se hoje (às 17 horas) , frente ao Flamengo, no Mundialito de Clubes de futebol de praia, que se realiza em Moscovo, na Rússia. Os guerreiros do Minho defendem o título conquistado na temporada passada e o treinador/jogador Bruno Torres frisa que esse é o único foco dos campeões do Mundo, da Europa e tricampeões nacionais.

"As nossas expectativas são as mesmas de quando entramos numa competição em que já tivemos sucesso, mas a responsabilidade é maior. Somos o alvo a abater", começa por dizer o internacional português, de 39 anos, salientando: "Ser favorito ou não... isso não interessa, apenas garanto que vamos fazer tudo para conquistar o título."

Em relação ao primeiro adversário, Torres destaca as rotinas dos brasileiros. "Têm qualidade e já jogam juntos há muito tempo. Estão mais fortes", frisa.

Inserido no Grupo B, para além de Flamengo, o Sp. Braga terá pela frente a equipa da casa, o Spartak Moscovo (amanhã), e os suíços do Grasshopper (sexta-feira).