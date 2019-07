Caminho para o Mundial tem obstáculos na Rússia

A fase de qualificação para o Campeonato do Mundo arranca hoje e a Seleção Nacional defronta, na 1ª jornada do Grupo B, a congénere da Moldávia. Apesar do favoritismo da equipa das quinas, Léo Martins, jogador do Sp. Braga, afirma que o conjunto liderado por Mário Narciso não vai tirar o pé do acelerador.

"Sabemos que não é das seleções mais fortes, mas estamos a falar de uma qualificação para o Mundial. Não podemos tirar o pé do acelerador, independentemente do adversário. Temos de dar sempre o nosso melhor. Não é fácil qualificarmo-nos nestas competições com seleções europeias pois há países muito fortes. Mas, seja como for, estamos totalmente focados nos jogos que aí vêm e estamos muito confiantes", revelou.

Para Léo Martins, o histórico recente de Portugal dá uma responsabilidade acrescida para o futuro. No entanto, o jogador defende que isso só pode ser algo positivo. "Esta equipa é experiente. Estamos habituados a ter essa responsabilidade e até gostamos de tê-la. A nossa seleção tem o hábito de vencer jogos e de conquistar títulos e isso transforma qualquer pressão que exista em algo positivo", afirmou.

Apuramento

Para garantir o apuramento direto para o Mundial, Portugal precisa de terminar esta fase preliminar entre as 16 melhores seleções das 20 presentes, discutindo, posteriormente, um playoff. As oito equipas vencedoras voltam a ser distribuídas em dois grupos, com os dois primeiros classificados de cada grupo a qualificarem-se diretamente para o Campeonato do Mundo. Os terceiros vão disputar a última vaga num playoff.