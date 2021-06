Cazaquistão completa grupo de Portugal na qualificação para o Mundial

O sorteio realizado este sábado ditou que o Cazaquistão vai ficar inserido no grupo A da fase de qualificação para o Mundial'2021 de futebol de praia, na Rússia, do qual Portugal faz parte, juntamente com Ucrânia e Turquia.

A seleção asiática tinha sido uma das equipas apuradas da fase preliminar e o sorteio hoje realizado colocou-a no caminho da seleção portuguesa, que inicia a fase de grupos na segunda-feira, a partir das 19:30, precisamente frente ao Cazaquistão.

Portugal defronta no dia seguinte a Turquia, também às 19:30, e fecha o grupo na quarta-feira, frente à Ucrânia, a partir das 16:45.

Os dois melhores classificados de cada grupo avançam para os quartos de final, que se realizam na sexta-feira, e as seleções que se apurarem para as meias-finais, marcadas para sábado, carimbam automaticamente o passaporte para o Mundial, sendo a final disputada no domingo.

A fase de qualificação europeia disputa-se no Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, enquanto a fase final do Mundial'2021 realiza-se entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo.