Chaves alega utilização indevida de jogadores para protestar jogo contra AD Buarcos

À 3ª jornada do Campeonato Nacional de Elite, a equipa de futebol de praia do Chaves somou nova derrota, agora frente à AD Buarcos. Os Valentes Transmontanos perderam por 4-3, este domingo, no areal da Praia de Buarcos, na Figueira da Foz, ocupando neste momento a quinta posição.Através de um comunicado, divulgado ao final do dia, "a estrutura administrativa do Grupo Desportivo de Chaves e respetiva SAD comunica que procedeu à contestação do jogo disputado entre o GD Chaves e a AD Buarcos, realizado no dia 23/05/2021, alegando utilização indevida de jogadores pelo AD Buarcos", pode ler-se.A próxima jornada disputa-se a 29 de maio, no Campo de Futebol de Praia da Cidade Universitária, em Lisboa, às 16 horas, no qual o Chaves defronta o AD Sotão.