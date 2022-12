Dubai e Seicheles vão receber as duas próximas edições do Mundial de futebol de praia

A FIFA anunciou esta sexta-feira, após a reunião do Conselho que decorreu hoje em Doha, no Qatar, que as duas próximas edições do Mundial de futebol de praia serão realizadas no Dubai, que receberá a prova do próximo ano (2023), e nas Seicheles, que organizarão o torneio de 2025.

"Este é um momento entusiasmante para o futebol de praia, tendo em conta que é a primeira vez que a FIFA aponta de forma simultânea as duas próximas edições do torneio. Temos o prazer de voltar aos Emirados Árabes Unidos, onde a FIFA sediou uma das melhores edições do Mundial de futebol de praia, em 2009. Ao mesmo tempo, as Seicheles vão sediar o torneio da FIFA em 2025, que concluirá a passagem deste torneio pelas seis confederações", começou por afirmar Jaime Yarza González, diretor para os torneios da FIFA.

"Cerca de 63 milhões de pessoas assistiram à última edição do Mundial de futebol de praia um pouco por todo o Mundo, com uma média de 2.2 milhões de pessoas a assistirem aos jogos em simultâneo. Este foi um grande crescimento quando comparado com a edição anterior, de 2019. Por isso, estamos confiantes que em 2023 e 2025 estes números continuarão a crescer", rematou.