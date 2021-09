«Época ficará na memória»: António Salvador reage a nova conquista no futebol de praia

O Sp. Braga renovou o estatuto de vencedor da Taça de Portugal de futebol de praia, ao ter derrotado a Casa do Benfica de Loures por 7-2. António Salvador, presidente dos arsenalistas, já reagiu à conquista.





É difícil descrever a emoção e o orgulho que sinto neste momento. A equipa de Futebol de Praia conquistou, este domingo, a Taça de Portugal e continua a ser a única equipa detentora do troféu.Este título tem um sabor especial porque faz com que o SC Braga seja em 2020/21 o vencedor desta competição em três modalidades distintas: Futebol Masculino, Futebol Feminino e, agora, Futebol de Praia. Sem dúvida, uma época que ficará na nossa memória e terá um espaço especial no nosso museu.Este troféu dita que o SC Braga conquistou todos os títulos nacionais de Futebol de Praia esta temporada. Um feito só ao alcance de grandes profissionais e de grandes atletas. Nunca é demais recordar a importância do nosso treinador e capitão, Bruno Torres. O nosso líder soube unir o grupo e encaminhá-lo para os títulos. Bruno Torres já é um ícone das modalidades do SC Braga!Por último, felicito todo o staff que acompanhou esta equipa ao longo de toda a temporada. A vossa paixão e dedicação no trabalho foram fundamentais para o êxito desta equipa.Parabéns à equipa de Futebol de Praia do SC Braga!Viva o SC Braga!