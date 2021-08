Fábio Costa: «Vimos com o objetivo de revalidar o título»

O ala Fábio Costa garantiu esta terça-feira que Portugal entra no Mundial de futebol de praia, na Rússia, com o objetivo de revalidar o título, conquistado em 2019, e que, por isso, não tem nada a esconder.

"Vimos com o objetivo de revalidar o título, não vamos estar a esconder nada. Uma seleção como a nossa tem de lutar por todas as competições", disse o jogador, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), a três dias da estreia.

O jogador, de 27 anos e que tem a possibilidade de se estrear em Mundiais, garante que todos esperam a estreia, na sexta-feira diante de Omã, e que a equipa treinada por Mário Narciso está preparada para o que aí vem.

"É o jogo que toda a gente espera. É o primeiro jogo, todos trabalhámos para isto. Foi uma época com muitos jogos e sinto que estamos preparados", explicou.

A chamada à seleção não foi, para o jogador, uma surpresa, depois de uma boa época no Sporting de Braga.

"Fomos campeões nacionais com o Sporting de Braga. O facto de ter jogado muito no clube fez com que o mister reparasse em mim. O último estágio na Figueira da Foz correu bem e isso facilitou a chamada ao Mundial", analisou.

Portugal, campeão em título, arranca a participação no Mundial na sexta-feira, com Omã (17:00, em Lisboa), seguindo-se o Senegal, no domingo (18:30), e o Uruguai, no terceiro e último jogo da fase de grupos, em 24 de agosto (17:00).

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto. Caso garanta a qualificação, Portugal vai enfrentar uma equipa do Grupo C.

As meias serão disputadas a 28 de agosto e a final está agendada para 29 de agosto.