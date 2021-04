Federação cria Campeonato Nacional feminino de futebol de praia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a criação do Campeonato Nacional feminino de futebol de praia, que arranca já este ano.





A competição terá uma primeira fase ao nível regional, cujos os calendários competitivos são estipulados pelas diversas Associações Regionais de Futebol. A segunda arrancará no início de agosto, com as equipas apuradas das séries regionais.O título será atribuído numa final-four, marcada para 7 e 8 de agosto, na mesma data que as decisões do Campeonato Elite e Nacional de Futebol de Praia masculino."A nossa intenção passa por criar um crescimento sustentável e de igualdade, tendo em conta que existe uma lacuna na modalidade a nível feminino e de formação. Os objetivos estão bem traçados no plano de desenvolvimento", explica Madjer, coordenador de futebol de praia da federação, aos canais de comunicação do organismo federativo. "Existe muita procura, o que nos deixa muito satisfeitos e esperançosos relativamente ao futuro do futebol de praia feminino."