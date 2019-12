Ferro propõe voto de saudação da seleção de futebol de praia e António Costa dá os parabéns

O presidente da Assembleia da República vai propor um voto de saudação à seleção portuguesa de futebol de praia pela conquista do campeonato do mundo da modalidade, para ser votado na sessão plenária de quarta-feira.

No texto, a que a agência Lusa teve acesso, escreve que a vitória de domingo, "na senda das alcançadas em 2001 e 2015, vem confirmar o trabalho sólido e consistente que tem vindo a ser desenvolvido em todos os sectores do desporto nacional"

"Além da consagração coletiva, há ainda a destacar a atribuição de galardões individuais pela sua prestação ao longo da competição a três jogadores: Elinton Andrade, considerado o Melhor Guarda-Redes da prova, alcançando a Golden Glove, Jordan, eleito o segundo melhor jogador do Mundial, e Bê Martins, votado o terceiro melhor, arrecadando, respetivamente, a Silver Ball e a Bronze Ball", lê-se no texto.

O voto "saúda a Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, bem como os atletas que, com a sua participação, honram as cores nacionais e servem de inspiração às novas gerações."

No domingo, após a seleção mundial de futebol de praia ter conquistado pela terceira vez o título de campeã do mundo da modalidade, na capital do Paraguai, Assunção, também o primeiro-ministro, António Costa, decidiu felicitar os jogadores lusos.

Parabéns a todos os jogadores e equipa técnica da @selecaoportugal#Portugal é pela terceira vez na sua história campeão do mundo de futebol de praia! Mostrámos a nossa força e determinação. Parabéns Campeões!", escreveu António Costa na sua conta oficial do Twitter.