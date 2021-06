Filho de Madjer marca na estreia pelo Sporting

O Sporting venceu este sábado o Sótão, por 6-2, na 9ª jornada do Campeonato de Elite de futebol de praia, numa partida marcada pela estreia de Bernardo Saraiva pela equipa principal dos leões. Falamos do filho de Madjer, que fez mesmo o gosto ao pé no primeiro jogo pelo Sporting.





Nos outros jogos da ronda, disputada por inteiro no Estádio do Viveiro, na Nazaré, a Casa do Benfica de Loures venceu o GRAP por 8-5, enquanto o Sp. Braga bateu o Chaves no desempate por penáltis (5-3) depois de um empate 3-3 no tempo regulamentar. No último jogo do dia, o Buarcos ganhou ao Varzim por 5-4.Ao fim de nove jornadas, o Sp. Braga lidera com 21 pontos, seguido por Casa do Benfica de Loures (18) e Sporting (15). O Buarcos está no 4º lugar, com 12 pontos, e logo atrás seguem Chaves (9), Varzim (9), Sótão (6) e GRAP (1).