Final da Liga Europeia apresentada na Figueira da Foz

A final da Liga Europeia de futebol de praia foi esta quarta-feira apresentada na Figueira da Foz, local que acolhe 16 seleções de quinta-feira a domingo."É mais um evento que vem reforçar a aposta de Figueira da Foz como capital dos desportos de praia", salientou o presidente do município da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, em declarações à agência Lusa.A competição realiza-se no areal da praia de Buarcos, dividindo-se em duas divisões (A e B), ambas com oito equipas - a primeira para apurar o campeão europeu e a segunda para disputar a subida à divisão de elite.Na divisão A, competem Espanha, Portugal, Itália, Bielorrússia, Ucrânia, Rússia, Turquia e Suíça, enquanto a B é disputada por Azerbaijão, Grécia, Hungria, Geórgia, Roménia, Cazaquistão, Bulgária e República Checa.Segundo Carlos Monteiro, a cidade tem apostado na praia como espaço de fruição e de lazer, destacando a realização de diversos eventos desportivos desde 2009.Para o autarca, a final da Liga Europeia de Nações de futebol de praia é o "reforço da posição" da Figueira da Foz, que aposta em eventos de "grande retorno" para a cidade e para o tecido comercial.Durante os quatro dias de competição, que coloca frente a frente as melhores seleções europeias, vai existir um programa de animação, com jogos, música e ações solidárias junto ao campo de jogos, que tem lotação para 2.500 espetadores.