Final da Taça decide-se hoje

Sp. Braga e Casa do Benfica de Loures disputam hoje, às 15 horas, na Nazaré, a final da Taça de Portugal de futebol de praia. Nas meias-finais, os arsenalistas bateram o Sporting por 4-2. Bê Martins, Filipe Silva, Lucão e Jordan marcaram para os minhotos, com Antonio e Rodrigo Pinhal a faturar pelos leões. Já a Casa do Benfica de Loures eliminou o Sótão (8-3), com bis de André Pinto, Tiago Batalha, Chiky e Bernardo Botelho – Alexandre Baptista (2) e Duarte Vivo marcaram pelo Sótão. O Sp. Braga procura a segunda Taça de Portugal, troféu que o adversário nunca conquistou. * F.G.