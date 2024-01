Bê Martins nomeado para o prémio "Melhor Jogador do Ano" de 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Bê Martins está nomeado para o prémio "Melhor Jogador do Ano" de futebol de praia de 2023, distinção atribuída pela Beach Soccer Worldwide. O ala, que já marcou 148 golos em 176 jogos na Seleção Nacional, já ganhou este prémio em 2022.Na corrida ao prémio de melhor jogador estão o suíço Noel Ott e o brasileiro Rodrigo. O vencedor será conhecido na Beach Soccer Stars Gala 2023, no próximo dia 12 de fevereiro, no Dubai.