Goleada à Lituânia coloca Portugal mais perto do Mundial'2019

A Seleção Nacional de futebol de praia venceu esta terça-feira a Lituânia, por expressivos 10-1, e confirmou a passagem à última fase de apuramento para o Campeonato do Mundo, que se realiza no Paraguai de 21 de novembro a 1 de dezembro.





Em Moscovo, Rússia, Madjer (3), Belchior (2), Léo Martins, Von, Coimbra, André Lourenço e Rúben Brilhante marcaram os golos portugueses, enquanto Plytnikas fez o único remate certeiro para as cores lituanas.A equipa comandada por Mário Narciso vai, agora, disputar a derradeira etapa de qualificação num grupo com Polónia, Itália e Bielorrússia. Para garantir presença no Mundial'2019, Portugal terá de terminar nos dois primeiros lugares. Se ficar em 3º, disputará um playoff com o 3º classificado do outro grupo.