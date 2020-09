Goleada minhota no início da defesa do título europeu

O Sp. Braga começou da melhor forma a defesa do título de campeão europeu de futebol de praia. Os minhotos, vencedores das últimas três edições da Euro Winners Cup, golearam os belgas do Cartel, por 14-0, mostrando em pleno areal do Estádio do Viveiro - Jordan Santos, na Nazaré, que o objetivo é claro: levantar o troféu pelo quarto ano consecutivo.

Filipe Silva (6), Miguel Pintado (3), Fábio Costa (3), Bê Martins e Bruno Torres marcaram os golos que valeram os três pontos e a liderança do Grupo B. Destacar ainda o regresso de Jordan à competição. O melhor do Mundo recuperou de uma lesão no joelho direito, mas ficou em branco. Os minhotos entram hoje de novo em campo, frente ao Portsmouth (Inglaterra), pelas 17 horas.

Mas o Sp. Braga não foi o único representante português a festejar hoje. O Sporting também entrou com o pé direito, venceu o Torréjon (Espanha), por esclarecedor 5-2. Seixas (2), Joãozinho, Petrony e Von fizeram o gosto ao pé. E, a fechar o dia, a equipa principal do Sótão também venceu. Os anfitriões bateram o Marselha (França), por 3-1.